 

Москва воспользовалась слабостями Запада и не позволила ему разрушить российскую экономику

25.02.2024, 4:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на рекордное количество введённых против Москвы санкций, Западу так и не удалось сокрушить российскую экономику, пишет Politico. РФ воспользовалась слабостями западных стран, в частности, нехваткой у них политической воли и технических возможностей.


AP

После начала украинского конфликта РФ столкнулась с рекордным количеством санкций со стороны Вашингтона, Брюсселя и других стран, пишет Politico. Запад попытался сокрушить российскую экономику.

Тем не менее два года спустя она восстановилась: её заводы вовсю работают, продажи нефти и газа относительно высоки, а люди заняты в системе, перестроенной под военные нужды.

«Почему международные санкции не выбили Россию с Украины? Ответ часто сводится к двум факторам: политической воле и техническим возможностям», — пишет издание.

Для реализации различных ограничительных мер необходимы правовые, финансовые и даже военные ресурсы, поясняется в статье.

Москва, между тем, эксплуатирует слабости Запада. В частности, она воспользовалась неспособностью западных стран полноценно реализовать потолок цен на нефть, а также смогла наладить связи с другими странами, находящимися в противоречиях с Западом, для покупки, продажи и транспортировки товаров, в том числе вооружений, которые можно использовать против Украины.

При этом ситуацию усложнили некоторые политические расклады. Западу оказалось трудно давить на некоторые страны и вынуждать их прекратить закупку российской продукции в то самое время, когда ему необходимо сотрудничество этих государств на других фронтах. Так, Вашингтон не хочет оказывать давление на Индию, потенциального партнёра в борьбе с Китаем, а Брюссель не хочет отталкивать от себя Турцию.


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