Мнение: Даже обещанный миллион снарядов не поможет Украине победить

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

У Украины нет достаточного количества боеприпасов, чтобы вести наступление, и маловероятно, что в этом году киевским войскам удастся улучшить позиции за счёт темпов стрельбы, считает военный эксперт Хендрик Реммель. В интервью Das Erste он отмечает, что даже миллиона снарядов Украине хватит менее чем на три месяца — а за этот срок она не сможет победить в конфликте.



AP

В этом году Украина вынуждена перейти к обороне, отчасти потому, что у неё нет достаточного количества боеприпасов, отмечает военный эксперт Хендрик Реммель в интервью Das Erste. С Запада поставляется недостаточно артиллерийских боеприпасов. Темпы производства увеличиваются, и предпринимаются отчаянные попытки закупить боеприпасы на мировом рынке, однако очень маловероятно, что в ближайшее время украинские вооружённые силы смогут улучшить позиции за счёт темпов стрельбы.

Сейчас превосходство россиян в скорострельности оценивается как один к пяти или один к шести. В долгосрочной перспективе украинцы никогда не смогут полностью сравняться с ними, подчёркивает аналитик. Поэтому, чтобы вернуть себе инициативу, киевским войскам необходимо установить превосходство в эффективности. Это означает, что они должны быть способны наносить удары быстрее и лучше, чем русские, особенно с помощью дальнобойного оружия.

Вторым важным аспектом, компенсирующим нехватку живой силы, является всеобъемлющее технологическое превосходство. Украинцам нужны системы оружия, которые имеют большую дальность эффективного боя, чем российские, и в то же время эффективно защищают экипажи. Они должны использовать более совершенные системы вооружений, чтобы попытаться добиться локального превосходства на тактическом уровне, что, по мнению Реммеля, впоследствии приведёт к прорыву.

Третий момент, который является решающим в долгосрочной перспективе, — это установление украинского командного превосходства. Это означает способность быстрее, чем противник, оценить ситуацию, имея на поле боя превосходные командные структуры и умелый персонал, а затем принять правильное решение и реализовать его быстрее, чем противодействующая сторона.

При этом эксперт ясно дал понять: «Вы не выиграете эту войну с помощью дополнительного миллиона артиллерийских боеприпасов». Они уже были обещаны весной. Это огромная проблема для украинского генштаба, если они рассчитывают на миллион снарядов, а получают только что-то между 300 тыс. и 500 тыс. Это также имеет стратегическое измерение, потому что украинский генштаб, очевидно, не может полагаться на слова Запада.

Сейчас российская армия выпускает около 10 тыс. боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона снарядов, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трёх месяцев. И за это время украинцы не выиграют эту войну, отметил немецкий эксперт.