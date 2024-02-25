 

Американский эксперт – Запад больше не обладает решающей экономической мощью

25.02.2024, 3:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В этом году российская экономика будет расти быстрее, чем у США, Германии и Франции, и новые санкции Вашингтона вряд ли изменят эту ситуацию, пишет The Washington Post. Москва пережила западные ограничительные меры, нарастив расходы на оборону и найдя торговых партнёров в Азии. В результате ситуация с антироссийскими санкциями показала, что Запад больше не обладает решающей экономической мощью, заявил американский историк Николас Мадлер.


AP

Два года спустя после начала украинского конфликта и обещаний президента США Джо Байдена нанести «сокрушительный удар» по российской экономике ожидается, что в этом году она будет расти быстрее, чем у Соединённых Штатов, Германии, Франции и Великобритании, пишет The Washington Post.

И с учётом устойчивости РФ новые санкции США, объявленные в пятницу, вряд ли изменят эту реальность.

Москва сумела пережить попытки США и Европы подорвать её экономику, нарастив расходы на оборону и найдя клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить торговых партнёров, которых она потеряла на Западе. В частности, как отмечается в статье, Москве помогли Китай и Индия.

«Это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все основные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической мощью. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву», — заявил историк и эксперт по санкциям Николас Малдер из Корнельского университета.


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