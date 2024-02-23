Украинские солдаты устали, но добровольцы им на замену не спешат

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Спустя два года украинская армия обескровлена, жёны солдат на демонстрациях требуют вернуть домой своих мужей, которые сполна исполнили свой долг перед родиной, рассказывает BFM TV. Никто не спешит в военкоматы, уклонисты в соцсетях отслеживают перемещения отрядов вербовщиков, а правительство обсуждает законопроект по расширению мобилизации.

Этого звонка Алёна каждый день ждёт с тревогой и нетерпением.

АЛЁНА, жена солдата: Просто скажи: у тебя всё нормально?

На другом конце провода — её муж, 38-летний физик, который уже почти два года назад пошёл добровольцем на фронт.

МУЖ АЛЁНЫ: Я устал, физически и морально, потому что это тяжело. Я по-прежнему хочу воевать, но хотелось бы, чтобы кто-то мне помог, меня заменил и дал возможность отдохнуть.

Как сотни других солдатских жён, Алёна уже долгое время постоянно участвует в демонстрациях с требованием вернуть мужа домой.

АЛЁНА: Я думаю, что он уже полностью исполнил свой долг перед родиной. Думаю, он должен вернуться — есть другие, которые его могут заменить.

Спустя два года войны украинская армия обескровлена, ей не хватает солдат, но добровольцы больше не спешат в военкоматы. Закрывая лицо, 48-летний Влад говорит, что хотел бы помочь армии, но только не на передовой.

ВЛАД, пытается избежать мобилизации: Я не знаю, как воевать. Не умею этого делать, а больше всего боюсь оказаться на фронте.

Несколько месяцев назад он не явился по повестке в военкомат и теперь пользуется этой группой в Telegram. Её ведут уклонисты, чтобы не столкнуться с отрядами, которые ищут тех, кто заменит уставших бойцов на фронте.

ВЛАД: Я понимаю, что семьи солдат хотят, чтобы кто-нибудь занял их место. Но они должны задаться вопросом, кто должен заменить их любимых. Люди, которых задержали на улице?

В правительстве обсуждают законопроект по расширению мобилизации. Власти объявили, что необходимо набрать ещё 500 тысяч солдат.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.