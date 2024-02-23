Протесты с обеих сторон — украинское зерно обанкротит польских фермеров

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Польские фермеры протестуют против несправедливых условий конкуренции с украинцами, которые могут беспрепятственно поставлять своё зерно на европейские рынки по более низким ценам. Они высыпают на рельсы украинское зерно и не пропускают транспорт. В ответ украинские перевозчики обвинили поляков в «предательстве европейских ценностей», пишет Reuters.



AP

Варшава давно поддерживает Киев, но отношения между двумя странами обостряются из-за протестов польских фермеров, которые жалуются на недобросовестную конкуренцию, пишет Reuters. Во вторник в Польше прошли новые демонстрации: на телевизионных кадрах видно, как протестующие на пограничном переходе «Медыка» открывают железнодорожные вагоны и высыпают на рельсы зерно. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что зерно направлялось в Германию и не могло попасть на польский рынок.

Причём уже по всему Европейскому союзу фермеры проводят демонстрации, высказывая недовольство тем, что на них накладываются ограничения, связанные с борьбой ЕС с изменением климата, а также недобросовестной конкуренцией со стороны Украины. На тракторах протестующих были плакаты: «Если зерно будет поступать с Украины, польские фермеры обанкротятся».

Организатор протестов на погранпереходе «Дорухуск» заявил: «По моему мнению, граница должна быть закрыта. Должны быть разъяснены процедуры и системы, и тогда, возможно, она может быть вновь открыта, но не по тем правилам, которые у нас есть сейчас. Потому что сейчас вы можете ввозить всё, что хотите, сколько хотите… в Польшу». Поэтому даже автобусы пропускались через границу только по одному в час.

В ответ украинские перевозчики начали свою круглосуточную демонстрацию на трёх погранпереходах. На их грузовиках слоганы: «Если проиграет Украина, проиграет и Польша» и «Блокада Украины — предательство европейских ценностей». При этом польские власти говорят, что ведут переговоры и с фермерами, и с Киевом.