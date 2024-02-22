У Байдена две плохие цифры – его возраст и рейтинг одобрения

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Совсем неудивительно, что Белый дом недоволен публикациями о Джо Байдене в СМИ. Там его представляют не в радужном свете. Но проблема не в этом, считает Fox News. Американцам необязательно читать газеты, чтобы сделать выводы о Байдене, — им достаточно посмотреть на него. У нынешнего президента две плохие цифры для переизбрания: его возраст и рейтинг одобрения работы.

Послушайте, неудивительно, что Белый дом крайне недоволен тем, как преподносят президента Байдена, и не только в The New York Times, которое уж точно нельзя назвать антибайденовским изданием. Но и везде в прессе.

И везде люди вообще-то могут наблюдать за президентом, потому что у него две очень плохие для переизбрания цифры: 81 — это его возраст и 40 — рейтинг одобрения его работы, средний рейтинг согласно опросу Real Clear Politics.

И он… Он действительно сейчас ведёт очень тяжёлую борьбу. И проблема для Белого дома состоит не в том, что люди читают The New York Times и говорят: «Ого, наверное, Джо Байден и правда стареет». Они видят его собственными глазами и приходят к такому выводу.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.