Собянин: Провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечестве Мосгаз провел профилактику Вечного огня в Александровском саду. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты проводят профилактический осмотр горелки каждый месяц. Дополнительно ее состояние проверяют перед Днем защитника Отечества и Днем Победы, уточнил мэр.

Собянин напомнил, что столичные специалисты заботятся и о памятниках в других городах.

“Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь”, – написал градоначальник.

Вечный огонь в Александровском саду зажгли в 1967 году – в 22-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Его сохранность является предметом особой заботы столичного правительства, отмечал ранее мэр.

Уникальный механизм обеспечивает стабильное горение газа при любых погодных условиях. Сотрудники Мосгаза ежедневно проверяют состояние конструкции. Специалисты чистят и меняют находящееся под звездой оборудование.