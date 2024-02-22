Прокремлевский педофил Скотт Риттер – с помощью Навального (якобы) ЦРУ пыталось отстранить Путина от власти

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Алексей Навальный — человек, который был завербован ЦРУ с целью уничтожить репутацию Путина и не допустить его до выборов, заявил бывший морской пехотинец США Скотт Риттер в интервью Danny Haiphong. В 2007 году ЦРУ, Госдеп и британская разведка пытались создать оппозицию, которая устроила бы в РФ «цветную революцию». Навальный был частью этого плана.

Речь идёт о признании Путиным проблем, с которыми столкнулась Россия. В 1990-е годы РФ была разрушенной страной. Это был коллапс, катастрофой ситуацию называли не просто так. Задача Путина состояла в том, чтобы вывести Россию из этого состояния. В 2007 году прошло всего семь лет после этой катастрофы и всего два года после окончания чеченского конфликта. Коррупция всё ещё процветала. Путин это знал. Но Путин знал и то, что нельзя изменить ситуацию в одночасье — на это нужно время. Нужно работать, нужно наладить работу всех губернаторов всех регионов.

Нельзя побороть коррупцию, если экономика не работает. Поэтому придётся терпеть определённый уровень коррупции, пока вы не добьётесь функционирования экономики. Как только экономика начнёт функционировать, к вам начнут поступать налоги, вы сможете выплачивать пенсии и заниматься инфраструктурой. И только тогда вы можете заняться такими вещами, как ужесточение верховенства закона и искоренение коррупции.

А если вы сразу же начнёте с пункта «избавление от коррупции» и уберёте олигархов, которые на тот момент были единственными людьми, хоть как-то разбирающимися в экономике, — экономика рухнет. Всё очень просто. Поэтому Путин выбрал долгий и постепенный подход. Он сказал: «Мы ещё не готовы. Мы не готовы к тому, чтобы я ушёл в отставку. Потому что есть проблема — кто меня заменит?»

ЦРУ, Госдеп и британская разведка пытались создать оппозицию, которая бы его заменила. В 2007 году они попытались устроить «цветную революцию». Навальный был частью плана — он стал частью этой молодёжной активной группы. Они должны были повторить то, что произошло на Украине во время «оранжевой революции», — но ничего не вышло. Тогда Навальный вступил в свою фазу, как я полагаю, акционерного активизма, где он разоблачал коррупцию.

А потом его забрали в Йельский университет — на этом я закончил свою статью, скоро будет вторая часть. Йельский университет… Позвольте мне немного рассказать вам, как это было. Это была операция ЦРУ по подбору и подготовке кадров. Он поступил туда, на его курсе был один парень. Он был бывшим сотрудником разведки, наблюдателем, организующим всё это. И вот Навальный связывается с американцами.

Среди прочих вещей, которые он сделал, пока учился культуре и всему такому прочему в Йельском университете, — он начал свою атаку. В ноябре 2010 года, находясь в Йеле, он начинает обнародовать документы о коррупции в «Транснефти» — кажется, так это называется. Большое дело. А потом, когда вернулся в декабре, он продолжил над этим пахать. Это была целенаправленная операция США по использованию Навального, чтобы подорвать доверие к Владимиру Путину в преддверии важнейших президентских выборов 2012 года.

Они не хотели, чтобы Путин вернулся к власти. Они пытались уничтожить репутацию Путина, чтобы Дмитрию Медведеву пришлось сказать: «У меня нет другого выбора, кроме как остаться президентом». С самого начала это была операция ЦРУ, а сам Навальный был агентом ЦРУ. Поэтому все, кто сейчас сидит и говорит: «Он патриот!» — нет. Он подконтрольный ЦРУ агент, он предатель России.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.