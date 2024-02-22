 

Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ

22.02.2024, 10:15, Новости дня
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На сегодняшний день о новом тренде на ногти с эффектом блеска для губ пишут многие западные издания. Считается, что основоположницей этой модной тенденции является возлюбленная американского певца Джастина Бибера Хейли.

Еще в 2022-ом блогер выкладывала на личной странице в соцсетях фото своих ногтей. Девушка покорила публику нежным оформлением пальчиков с легким переливающимся эффектом. Маникюр инфлюенсера тогда приобрел название Glazed donut nails, что дословно переводится как “глазированные” ногти.

Спустя полгода о тенденции, которую задала Хейли, многие забыли. Однако совсем воздерживаться от едва заметного сияния на ногтях публика не захотела. На смену “глазированным” пальчикам пришел новый тренд – маникюр с эффектом блеска для губ (Lip Gloss Nails). Чтобы создать такой эффект, необходимо иметь в своем арсенале лишь лак нюдового цвета и глянцевую топ-основу.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

Многие звезды шоу-бизнеса уже полюбили маникюр с эффектом блеска для губ. 54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, к примеру, появилась с сияющими ноготочками персикового оттенка на музыкальной премии “Грэмми”. Стилист артистки отмечал, что при создании образа он ориентировался на минимализм и естественность, поэтому и выбрал для звезды маникюр с эффектом блеска для губ.


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