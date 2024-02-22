 

Планы на выходные: куда сходить в Москве?

22.02.2024, 10:15, Новости дня
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Грядут три выходных. Несмотря на то, что за окном серость, сидеть дома уже надоело. Многие задаются вопросом, а как скрасить ближайшие праздничные дни и провести их с пользой, а не у экранов телевизора. “Дни.ру” поделились планами на выходные в Москве.

Выставка “Мама, я в Раю” в Askeri Gallery

Выставка художников Павла Полянского и Анны де Карбуччиа открыла свои двери в начале месяца. Если вы по-настоящему устали от серой и холодной зимы и хотите окунуться в атмосферу тепла, то вам обязательно нужно посетить данное мероприятие. Павел Полянский занес на зимние улицы львов, пингвинов, страусов, неспешную утреннюю пробежку в шортах, стаканчик с кофе, полевые цветы, пляжное полотенце, воздушный шар, бассейн и бунгало с пальмами. Все это можно увидеть на стенах в Askeri Gallery.

Выставка “Стать Романовым” в Большом дворце

На данной выставке рассказывается о том, как и чему учили будущих императоров, их сестре и братьев. Вся экспозиция поделена на тематические залы. Показывают то, как были обострены царские комнаты, как выглядели классы для обучения, какими вещами пользовались будущие правители. Выставка наполнена не только историческими фактами, но и воспоминаниями прошлого.

Выставка Николая Рериха в Новой Третьяковке

В основе представленных работ художника, а еще путешественника и мыслителя Николая Рериха — размышления о будущем, основанном на идеях миролюбия. Экспозиция собрала уже огромное количество отзывов. Многие отмечают, что будто посетили сеанс психотерапии. Работы великого художника завораживают и заставляют задуматься о разном.

Выставка “Вокруг Левитана” в Манеже Звенигорода

На предстоящих выходных у вас будет последняя возможность познакомиться с шедеврами коллекции Русского музея. Выставка продлится до 25 февраля. На ней представлены картины многих выдающихся пейзажистов: от родоначальника Саврасова до Поленова, Коровина, Васнецова. Экспозиция не утомляет и подходит для зрителей разных возрастов.


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