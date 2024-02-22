 

Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года

22.02.2024, 9:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Pantone более двадцати лет выбирает цвет года, который они считают наиболее актуальным и отражающим дух времени. Каждый выбранный цвет года становится своеобразным символом моды и дизайна на протяжении года. В этом году ими был выбран – персиковый оттенок Peach Fuzz. Однако у экспертов Pinterest свой взгляд по поводу актуальных цветов.

Они решили подобрать не просто один цвет, а целую палитру. Свою подборку компания опубликовала в своем микроблоге. Так, Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года.

Первым оттенком стал Desert Orange (“Пустынный апельсин”). Название говорит само за себя. Это оранжевый цвет, который был выбран на основе трендов о возрождении джаза и внедорожного спорта.

Второй в подборке у Pinterest стал Gummy Pink (“Мармеладный розовый”). Данный цвет является акцентным и сочетает в себе как нежный, так и ярко-розовый оттенок.

Что касается Mocha Brown (“Коричневый мокко”), то он имеет приятный коричневый цвет, который ассоциируется с чашечкой кофе и может разбавить интерьер в помещении.

Aqua Blue (“Синяя вода”) – это голубой оттенок, который ассоциируется с морем, макияжем с синими тенями для глаз в сочетании с хромовыми и серебристыми тонами.

Пятым цветом стал Moss Green (“Зеленый мох”). Он имеет зеленый цвет с оливковым подтоном. Данный оттенок связан с созданием интерьерных аквариумов и имеет тропические нотки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Частный космический аппарат из США впервые совершил посадку на Луну

23.02 / «Огромное упущение» Запада — премьер Саксонии призвал к переговорам с Москвой

23.02 / Джо Байден встретился с семьей Навального в Калифорнии и пообещал ввести санкции против Путина

23.02 / Верховный комиссар по правам человека призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины

23.02 / Европа заслужила резкие тирады от Трампа

23.02 / Украинские солдаты устали, но добровольцы им на замену не спешат

23.02 / Протесты с обеих сторон — украинское зерно обанкротит польских фермеров

22.02 / У Байдена две плохие цифры – его возраст и рейтинг одобрения

22.02 / Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite

22.02 / Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика