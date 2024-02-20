Путин наградил замдиректора ФСИН после смерти Навального

Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бояринев был награжден через три дня после смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. Независимые журналисты утверждали, что якобы под кураторством Бояринева пытали украинских военнопленных, выбивая из них явки с повинными по делам о расстрелах мирного жителей.

Напомним, 16 февраля ФСИН опубликовала сообщение о смерти Навального в колонии особого режима №3 в поселке Харп за Полярным кругом. Он отбывал 19-летний срок заключения по «экстремистскому» делу – ему вменялось семь статей Уголовного кодекса, в том числе создание экстремистского сообщества.

Тело оппозиционного политика не отдают семье. Следователи сообщили матери и адвокатам Навального, что проверка по факту его смерти продлена ещё на 14 дней.

Алексей Навальный находился в тюрьме с февраля 2021 года. Тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. За полгода до этого, 20 августа 2020 года Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. В местной больнице его ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Следов отравления омские врачи не нашли.

Спустя два дня Навального, который в соответствии с условиями условного срока не мог покидать Россию, разрешили отправить на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи диагностировали у него признаки отравления. Власти Германии, ссылаясь на результаты исследования спецлаборатории бундесвера, заявили, что в организме Навального были следы вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», после чего отравлении политика обвинили Кремль. В Москве обвинили Берлин в отказе предоставить подробные результаты исследования.

Из искусственной комы Навального вывели 7 сентября, а в конце месяца он был выписан, после чего остался в Германии для курса реабилитации.

В конце декабря ФСИН заявила, что Навальный нарушил правила, поскольку из клиники он был выписан в конце сентября, но в Россию не вернулся и не приходил отмечаться без уважительной причины. Там заявили, что оппозиционер не стал на путь исправления, а потому срок должен быть заменен на реальный. 17 января Навальный вернулся в Москву. Сразу по прибытии он был задержан, 2 февраля суд постановил назначить ему реальный срок.

Он мог выйти на свободу летом 2023 года, однако в июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, связанные с ним юрлица собрали с граждан 588 млн рублей в качестве пожертвований. Деньги предназначались только на нужды фондов, но подсудимый, как утверждает СК, потратил из этой суммы более 356 миллионов на личные цели, включая «отдых за границей».

Первую часть срока Навальный отбывал в колонии № 6 общего режима в Покрове (Владимирская область).

В августе 2023 года ему дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. В деле упоминались четыре статьи Уголовного кодекса, среди которых создание и финансирование экстремистского сообщества, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни действий, унижение ветеранов, создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Навальный называл все обвинения в свой адрес политически мотивированными.

После этого приговора Навальный был отправлен в колонию строгого режима в Мелехово (Владимирская область), а затем уже в ЯНАО.

За время пребывания в колонии Навальный 27 раз попадал в ШИЗО. Кроме того, его на полгода отправляли в помещение камерного типа (ПКТ; камера с более строгим содержанием, чем обычная). Все это время политик находился в полной изоляции, ему не разрешали свиданий с близкими, не предоставляли лекарства, здоровье политика, подорванное после отравления, еще ухудшилось.