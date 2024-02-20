Националист Орбан сравнил Европу с «дохлой лошадью», которой нужны радикальные перемены

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2023 год стал для ЕС провальным. Политика по Украине потерпела неудачу, в обществе растёт недовольство из-за нелегальной миграции и кризиса стоимости жизни, а энергетика и сельское хозяйство рушатся из-за «зелёной» повестки. Но грядущие выборы могут ознаменовать кардинальные перемены для всей европейской системы — такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время субботнего обращения, пишет The European Conservative. Такие изменения необходимы, чтобы создать новый облик Европы.



AP

Евросоюзу нужные ключевые изменения, которые переформатируют всё его устройство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время субботнего выступления, пишет The European Conservative.

«24-й год может стать переломным», — считает Орбан. По всему миру пройдут выборы, которые могут сильно повлиять на глобальную политику. Для Запада главными станут выборы в Европарламенте и в США.

Премьер-министр положительно относится к перспективе возвращения Трампа на пост президента. Орбан заявил, что ему «хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся в президентское кресло». Поскольку именно он сможет принести мир в Восточную Европу, закончив конфликт на Украине.

Но сначала в ЕС должен «произойти политический сдвиг», считает Виктор Орбан. Сейчас для Европы всё складывается нехорошо: украинская политика провалена, население недовольно своим финансовым положением и уровнем жизни, а также нелегальной миграцией, не стоит забывать и о том, как зелёная повестка разрушает энергетический и сельскохозяйственный секторы.

Но нынешняя политическая верхушка не будет ничего менять, уверен Орбан. Нужно менять её и переформатировать ЕС. Всё это кажется вполне возможным, поскольку во многих европейских странах силу набирают евроскептики, которые могут изменить привычный порядок сил в ЕС.

Поэтому грядущие выборы в Европарламент станут ключевыми. По их итогам Европа должна встать на новый путь и обрести иной облик, поскольку «ещё не было такого большого расстояния между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев», — считает Виктор Орбан.