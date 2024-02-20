 

CGTN – тысячи людей в Мюнхене вышли протестовать против военной помощи Украине

20.02.2024, 4:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Международная 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила в Германии с 16 по 18 февраля, сопровождалась массовыми демонстрациями протеста. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы призвать участников конференции отказаться от военного мышления и попытаться урегулировать конфликт на Украине мирными методами вместо того, чтобы увеличивать военную помощь Киеву. По их мнению, поставки вооружений лишь провоцируют ещё больше страданий и насилия, передаёт CGTN.

С 16 по 18 февраля в городе Мюнхен на юге Германии проходила 60-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC). На второй день после начала этого мероприятия состоялись многочисленные демонстрации в знак протеста против обсуждения планов по дальнейшему увеличению военной помощи в конфликтных зонах.

МОНА АРАНЕА, организатор протестов: И мы должны пересмотреть наши отношения между Германией и США — чтобы за счёт этого также пересмотреть наши отношения с Россией. Европейская инфраструктура безопасности и мира должна создаваться вместе с Россией, а не против России.

ЮРГЕН ТОДЕНХОФЕР, бывший член бундестага: Почему вместо переговоров американцы настаивают на том, чтобы снова просить европейцев поставлять оружие? Это не для того, чтобы защитить Украину, это лишь продлит страдания украинцев. Но это навредит их сопернику — России, вот и всё. А стратегия Соединённых Штатов заключается в том, чтобы подавлять своих соперников.

ХУБЕРТ ХАЙНДЛ, участник протестов: Больше оружия лишь вызовет ещё больше насилия, либо приведёт к ответному насилию. Мы надеемся использовать эти протесты, чтобы призвать участников Мюнхенской конференции по безопасности отказаться от военного мышления и методов — и урегулировать конфликты, используя мирные методы.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.


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