«Просто тянет время» — сенатор Скотт обвинил Байдена в бездействии на Украине

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С самого начала конфликта на Украине Джо Байден не проявляет никакого интереса к завершению войны и «просто тянет время», периодически давая Киеву немного денег. С таким заявлением в эфире CNN выступил сенатор США Тим Скотт. Война на Ближнем Востоке, напряжённость в Индо-Тихоокеанском регионе, открытая граница — политика Байдена «с треском провалилась» на всех направлениях, считает сенатор.

Смерть Навального, стоит отметить, произошла на фоне комментариев, которые Трамп сделал на прошлой неделе в вашем родном штате Южная Каролина. Он рассказал историю, когда он якобы заявил союзнику по НАТО, что, если эта страна не заплатит, если она не будет тратить больше на оборону, он скажет РФ «делать с ними всё, что она, чёрт возьми, захочет». А вот, что вы говорили о важности НАТО, пакта НАТО, всего три месяца назад. Послушайте. Это ваши слова.

ТИМ СКОТТ, сенатор США от Южной Каролины: Обеспечение безопасности наших партнёров по НАТО от российских военных абсолютно необходимо. Как вы понимаете, статья 5 требует поддержки и защиты НАТО, наших войск на поле боя. Самый быстрый способ устранить этот риск — уничтожить российские вооружённые силы. Поступив таким образом, мы фактически достигнем цели удержания наших военных на родине.

Как вы соотносите это с тем, что Дональд Трамп заявил о НАТО?

ТИМ СКОТТ: Я и тогда был прав на все сто процентов. Вот, что я вам скажу: без всяких сомнений, с самого начала войны на Украине мы видели, как Джо Байден просто тянет время. И это после того, как мы наблюдали позорный вывод войск из Афганистана.

Мы видим войну на Украине, видим конфликт на Ближнем Востоке, видим нестабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо сильное американское лидерство. А когда оно у нас есть, то в конечном счёте наступает мир во всём мире. Самый быстрый и эффективный способ добиться этого — оглянуться на четыре года назад, когда Дональд Трамп был нашим президентом, и задать вопрос: как тогда обстояли дела в Восточной Европе?

Что ж, Путин держался подальше от Украины. На Ближнем Востоке ХАМАС не вторгался в Израиль. В Индо-Тихоокеанском регионе Китай, из-за тарифов по Разделу 301 и из-за того, что их экономику держали в узде, не говорил о Тайване.

Но самое главное, Джейк, проблема национальной безопасности номер один, стоящая сегодня перед Америкой, — это наша незащищённая, небезопасная и широко открытая южная граница. Неважно, обсуждаете ли вы это с американцами в церкви, в спортзале или смотрите на результаты опросов, одно совершенно ясно: наша южная граница — это самая большая угроза для национальной безопасности нашей страны.

И, к сожалению, попытки Джо Байдена обеспечить безопасность Америки здесь, на родине, с треском провалились. Мы видим это на примере 70 тысяч американцев, которые погибли от фентанила, включая сына моего хорошего друга Алана Шао II.

Я слышу, что вы говорите о южной границе. Я бы хотел обсудить это буквально через секунду, потому что знаю, что вы только что оттуда вернулись.

Но я не понимаю, как вы можете критиковать президента Байдена за то, что он «тянет время», когда речь идёт о помощи Украине, в то время как Дональд Трамп заявляет, что США вообще не должны давать Украине никаких денег. Он поднял тревогу во всех странах НАТО, когда заговорил о том, что РФ сможет делать «всё, что она, чёрт возьми, захочет» со странами, которые недостаточно платят.

Давайте поговорим о том, что РФ делает прямо сейчас, потому что вчера ключевой город Авдеевка пал под натиском российских войск, что стало серьёзной неудачей для Украины. Зеленский обвинил в этой потере искусственно созданный дефицит оружия и боеприпасов из-за бездействия Запада. Он призвал конгресс принять меры.

После нападения ХАМАС на Израиль вы сказали, что у президента Байдена «руки в крови», потому что он недостаточно агрессивно противостоял Ирану, который поддерживает ХАМАС. Если США сейчас не поддержат Украину в борьбе с Россией, будут ли руки в крови у конгресса?

ТИМ СКОТТ: Ну, мы уже поддержали Украину на сумму более 100 миллиардов долларов. И когда я сказал, что Джо Байден с самого начала тянет время, ввязавшись в этот конфликт, я имел в виду именно это.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2024 года.