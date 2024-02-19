 

Собянин: Число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек

19.02.2024, 18:12, Новости дня
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Мэр Сергей Собянин сообщил о росте числа самозанятых в Москве. По его словам, в прошлом году их стало больше на 329 тысяч.

“На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 млрд рублей”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Чаще всего самозанятость оформляют в сфере сдачи недвижимости в аренду, пассажирских перевозок, доставки, рекламы и маркетинга, строительства, уточнил Собянин.

Москва предоставляет самозанятым и предпринимателям развитую образовательную инфраструктуру. На улице Щепкина действует центр “Профессия будущего”, где предлагается освоить 75 востребованных профессий. Обучение займет 3,5 месяца.

Начинающие предприниматели могут пройти комплексную подготовку перед открытием собственного дела. Во флагманском центре “Моя работа” на Шаболовке им помогут разработать грамотный бизнес-план, оформить ИП или ООО, расскажут о продвижении товаров и услуг и многом другом.

Ранее Собянин рассказал о поддержке столичных промышленных компаний. По его словам, в 2023 году льготные кредиты получили более 40 таких предприятий.


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