 

Собянин: В 2023 году привели в порядок рекордное количество театров и библиотек

19.02.2024, 15:57, Новости дня
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В Москве в прошлом году отреставрировали, провели капитальный или текущий ремонт в 76 зданиях учреждений культуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Работы прошли как в районных учреждениях, так и в знаковых для столицы объектах. Один из них – здание Московского государственного театра эстрады. При разработке проекта учитывалась важность сохранения творческого наследия театра и его насыщение современными технологиями, которые дадут больше возможностей для создания уникальных постановок.

После реставрации Театр эстрады стал современнее, при этом сохранив свою особенную атмосферу. За первые три месяца после открытия его посетили более 75 тысяч зрителей.

“По их отзывам, в здании стало очень комфортно. Например, в зрительном зале появились новые удобные кресла и уклон пола в партере. Теперь спектакль прекрасно видно с любого места”, – рассказал Собянин.

Также капитальный ремонт прошел в Московском музыкально-педагогическом колледже. Специалисты привели в порядок фасады и интерьеры здания, заменили инженерные сети, оборудовали новую систему безопасности.

В 2023 году капитально отремонтировали 10 библиотек. В зданиях обновили полы и стены, заменили двери и окна, отремонтировали кровлю, системы водоснабжения.

Ранее мэр Москвы рассказал о реставрации 220 памятников архитектуры в 2023 году. Специалисты привели в порядок Дворец пионеров на Воробьевых горах, Новый собор и башни Донского монастыря и другие знаковые объекты.


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