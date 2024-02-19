 

В миграционном кризисе виноват Байден, что бы он теперь ни говорил

19.02.2024, 14:54, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Хотя президент США Джо Байден пытается убедить избирателей в том, что давно знает о критической ситуации на южных рубежах США, а урегулировать её ему мешают республиканцы, на деле кризис спровоцировала, а затем долго игнорировала как раз его администрация, пишет New York Post. Впрочем, американцы президенту верят не слишком: судя по соцопросам, почти две трети граждан страны считают, что ответственность лежит именно на нём.


AP

Байден и его команда три долгих года постоянно повторяли, что на южной границе США всё спокойно, пока их критики кричали о наплыве мигрантов, — а теперь, когда кризис стало невозможно замалчивать и он вылился в реальные политические последствия, президент пытается всё свалить на республиканцев: в своих выступлениях он теперь сетует, что на границе, оказывается, всё «сломано» и что ему об этом известно очень давно, но исправить всё ему мешают республиканцы в конгрессе, только что похоронившие предложенную сенатом сделку о пограничной реформе и помощи Украине, пишет New York Post в редакционной статье.

Как напоминают журналисты американского издания, как бы ни старался Байден присмотреть себе козла отпущения, виновата в нынешнем кризисе исключительно его администрация и законотворцы-демократы. Именно Байден в первые же дни на президентском посту отменил действовавший при Трампе режим «оставайтесь в Мексике», согласно которому просители убежища в США дожидались решения по своему делу на мексиканской территории, а также прекратил строительство стены на границе и вернул практику «поймал-отпустил», когда задержанных миграционными органами нелегалов в ожидани суда не держат под стражей, а освобождают, перечисляют авторы. Ну а фракция демократов в конгрессе, которая теперь ратует за ужесточение миграционного режима, сама же его в своё время и смягчила, пишут они.

Говоря по справедливости, какая-то доля правды в словах Байдена о том, что он давно знает о миграционном кризисе, всё же есть: как писал американский журналист Франклин Фор в своей книге «Последний политик», президент уже через два месяца после инаугурации стал негодовать по поводу того, как плохо обещания его избирательного штаба реализуются на практике, и месяцами ругался со своей администрацией по вопросу повышения квот на число нелегальных мигрантов, отмечается в материале New York Post. Но как бы то ни было, все решения президент принимал сам — и публично он до недавних пор настаивал на том, что всё хорошо, подчёркивает редакция газеты.

Впрочем, попытки Байдена переложить ответственность на республиканцев, чтобы избежать политического ущерба, тщетны: согласно свежим опросам, шесть из десяти американцев считают виноватым в хаосе на границе именно президента, пишет New York Post. «Это только его кризис: он сам его осознанно выбрал», — подытоживают журналисты издания.


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