 

Шольц – мы поддерживаем Украину, но не позволим развязать войну между НАТО и Россией

17.02.2024, 15:28, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Германия поддерживает Украину, потому что это также способствует её собственной безопасности, заявил Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung. «Однако мы не позволим развязать войну между НАТО и Россией», — добавил он. По словам канцлера Германии, на сегодняшний день цель ясна: надо сделать бундесвер и НАТО настолько сильными, «чтобы никто на нас не нападал».


AP

«Мы поддерживаем Украину, потому что это также повышает нашу безопасность. В то же время мы не позволим развязать войну между НАТО и Россией», — заявил Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung. По его словам, Германия тесно координирует свои действия с союзниками, прежде всего с США, и подавляющее большинство немцев понимает, что в долгосрочной перспективе стране придётся тратить больше денег на оборону.

«Ясно одно: угроза, исходящая от России, для Европы реальна, и мы должны сделать из этого выводы», — уверен Шольц. Чтобы иметь достаточно боеприпасов и оружия для национальной обороны, Германии и Европе необходимо развивать оборонную промышленность. «Цель ясна: мы хотим сделать бундесвер и НАТО настолько сильными, насколько это возможно. Мы хотим быть настолько сильными, чтобы никто на нас не нападал».

Шольц также охарактеризовал себя как убеждённого сторонника НАТО и заявил, что альянс будет гарантировать Европе безопасность и в ближайшие десятилетия. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы трансатлантическое сотрудничество, которое защищало европейцев на протяжении 75 лет, оставалось стабильным. «И мы должны — совершенно независимо от выборов в США — значительно укрепить европейскую опору НАТО», — подчеркнул канцлер Германии.

Кроме того, он отметил, что дипломатические усилия в украинском конфликте предпринимаются уже давно и включают в себя переговоры с представителями всего мира, которые прошли в несколько раундов в Копенгагене, на Мальте и в Давосе. Однако простым призывом к переговорам проблему не решить. «Если переговоры означают, что Украина должна просто капитулировать, то они бессмысленны», — считает Шольц. По его мнению, Владимир Путин может прекратить войну в любой момент, отдав приказ о прекращении атак и выводе войск.


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