 

Интенсивные артиллерийские обстрелы создают проблемы для Киева

17.02.2024, 13:13, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Активное использование артиллерии создаёт для ВСУ больше проблем, чем нехватка боеприпасов, пишет Business Insider со ссылкой на доклад генинспектора США. Увеличение срока эксплуатации оружия приводит к поломкам, а также может вызвать ранения или смерть членов артиллерийского расчёта.


AP

Украинская армия использует слишком много артиллерии, что создаёт больше проблем, чем нехватка орудия, приводит Business Insider выводы специального генинспектора США. В новом докладе для конгресса США он указывает на то, что темпы расхода боеприпасов постоянно превышают темпы международных поставок.

Интенсивность стрельбы и ограниченное число запчастей приводит к тому, что оружие используют дольше рекомендуемого срока службы. Это может приводить к его «катастрофическому выходу из строя» или «ранению или смерти членов артиллерийского расчёта».

В докладе отмечается, что на фронте Украина сочетает советские и западные военные системы. В результате возникают проблемы с получением запчастей, техобслуживанием и техпомощью. Нехватка боеприпасов компенсируется активным использованием дронов в тандеме с артиллерией, что повышает их точность.


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