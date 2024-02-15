 

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

15.02.2024, 14:05, Новости дня
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По поручению президента Владимира Путина столица поделится с регионами технологиями компьютерного зрения и предоставит доступ к лучшим сервисам на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

“Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве”, – отметил градоначальник.

По словам мэра, медицинские технологии на основе ИИ позволят быстрее находить признаки заболеваний. Это облегчит работу врачей-рентгенологов.

Благодаря платформе московского Центра диагностики и телемедицины медорганизации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, узнать о правилах работы и технических требованиях для подключения. Доступ открывается 15 февраля.

Накануне президент России и мэр Москвы посетили столичный Центр диагностики и телемедицины. Собянин доложил Путину о внедрении современных технологий в систему медицины, повышении качества помощи, развитии инфраструктуры городского здравоохранения и обновлении оборудования.

В частности, Собянин сообщил, что в 2026 году завершится программа обновления столичных поликлиник, а к 2028-му модернизируют все стационары. Медучреждения города получили уже 50 тысяч единиц современной техники.


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