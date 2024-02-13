Bloomberg – РФ ни за что на свете не может проиграть — Илон Маск высказался против выделения военной помощи Украине

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Предприниматель Илон Маск призвал отказаться от дальнейшего американского финансирования военных усилий Украины, указав на то, что это лишь продлевает военные действия, передаёт Bloomberg. Маск уточнил, что даже при наличии поддержки Запада Украина конфликт не выиграет.



АР

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «ни за что на свете» президент РФ Владимир Путин не может проиграть в конфликте на Украине, даже если Запад продолжит выделение военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.

В понедельник Маск высказался против оказания дальнейшей помощи Украине в беседе по видеосвязи Spaces в своей социальной сети X (ранее — Twitter) с американскими конгрессменами, которые выступают против законопроекта сената о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В ходе беседы Маск согласился с сенатором от Республиканской партии Роном Джонсоном, который заявил, что те, кто ожидает победы Украины, «живут в мире фантазий».

«Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не помогает Украине», — отметил Маск, призвав американцев донести до избранных представителей от их штатов, что они против выделения дополнительной военной помощи.

В беседе также принял участие сенатор Джей Ди Вэнс, призвавший «окончательно покончить» с пакетом помощи на сумму $95,3 млрд, из которых $60 миллиардов пойдут на финансирование военных усилий Украины.