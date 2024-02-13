 

Мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

13.02.2024, 17:08, Новости дня
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В Москве продолжится реабилитация водоемов. Планируется привести в порядок 20 водных объектов, в том числе Оленьи пруды, пруд Быково Болото, 2-й Николо-Хованский пруд, пруд на Черноморском бульваре и другие, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что с 2011 года проведена реабилитация 138 водоемов. Из них 39 привели в порядок в 2023 году.

“Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетунь, Раменка, Нищенка, Городня”, – перечислил Собянин.

В 2023 году завершилось благоустройство поймы реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Там проложили пешеходные дорожки, установили лавочки и опоры освещения, оборудовали 16 пикниковых зон с беседками и столиками, площадки для выгула и дрессировки домашних питомцев.

Также преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Специалисты демонтировали многочисленные заборы, очистили и реабилитировали территорию и создали новые функциональные зоны и площадки.


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