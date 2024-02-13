Трамп «всегда готов преклонить колено» перед Путиным, а это — сигнал о его «слабости»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Дональд Трамп с огромным пиететом относится к российскому лидеру — и это, как и его заявления о нежелании помогать НАТО в случае конфликта с Россией, замечают за рубежом, полагает публицист и внештатный обозреватель MSNBC Чарли Сайкс. По мысли Сайкса, слова Трампа сигнализируют о его слабости и готовности идти на попятную.

Его (Дональда Трампа. — ИноТВ) крепкая мужская дружба с Владимиром Путиным крайне опасна. «Фальшивка про Россию», значит? А не было никакой фальшивки! Никакая это не фальшивка — там по-прежнему восхищение Россией, из-за которого Америка становится слабее, угрозы для неё растут и создаётся опасность для западного демократического строя в целом.

ЧАРЛИ САЙКС, публицист, внештатный обозреватель MSNBC: Да уж, это выходка, достойная растолстевшего Элвиса в поздние годы, — вот только у этого толстого Элвиса есть ядерное оружие. Хотя это всё по большей части кривляния, нельзя забывать, какая фундаментальная опасность тут таится.



И в The Wall Street Journal всё правильно пишут — нужно обязательно иметь в виду контекст. Этот его комментарий в выходные — не нечто из ряда вон выходящее: он очень даже соообразуется с тем, что Дональд Трамп говорит и на что намекает многие годы.



А остальной мир ведь всё это слышит — и, как известно, войны начинаются из-за просчётов, а Трамп сигнализирует о слабости, о готовности соглашаться, о готовности сдаться. Так что заявления Дональда Трампа имеют вполне реальные последствия.



Трамп — человек очень непоследовательный и эксцентричный, но одной из его немногих чётких черт было и остаётся то, что он готов преклонять колено перед Владимиром Путиным и просить у него об одолжениях…

Да он постоянно это делает!

ЧАРЛИ САЙКС: Он готов сделать выпад в отношении кого угодно в мире — но мне не удалось отыскать ни одного случая, когда он бы критиковал Владимира Путина. И опять же — за всем этим наблюдают и НАТО, и наши союзники в целом, и Владимир Путин, и Китай; все они следят за заявлениями Трампа.



И повторюсь, как отмечают в The Wall Street Journal, это не замечание, сказанное наобум: это всё было озвучено в самом разгаре его кампании, направленной на то, чтобы, по сути, положить конец выделению помощи Украине как можно скорее.



Это всё нужно воспринимать всерьёз, а то ведь ощущение такое, что мы, будто лунатики, неумолимо движемся в сторону глобальной катастрофы, а думаем при этом исключительно об отдельных аспектах внутренней политики США. Но это всё не сон, и последствия тоже будут настоящие — как и заявил другой ваш гость.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.