Интервью Путина позволило западной аудитории понять историческую позицию России — прокремлевский журналист

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Реакция ведущих западных СМИ и политиков на недавнее интервью президента РФ Владимира Путина была в целом далеко не положительной. Однако обычные люди, далёкие от экспертов и политиков, с интересом были готовы смотреть эту двухчасовую видеозапись, пишет в статье для Global Times британский журналист Марк Блэклок. Практически впервые с момента обострения конфликта на Украине западная аудитория смогла напрямую ознакомиться с российской точкой зрения — и это крайне важно понимать в поисках возможностей для мирного урегулирования, подчёркивает автор.



AP

Многие ведущие западные СМИ и политики поспешили негативно отреагировать на эксклюзивное интервью американского телеведущего Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. И такую реакцию следовало ожидать, учитывая, что и раньше действия российских властей в основном освещали на Западе в негативном свете, пишет в статье для Global Times британский журналист и исследователь Марк Блэклок.

Со стороны многих западных журналистов — в том числе тех, кто, возможно, и сам стремился раньше организовать встречу с Путиным, посыпалась критика в адрес вопросов, которые задавал Карлсон, и прозвучали сомнения в его профессиональных способностях. Некоторые обвинили журналиста в том, что уже сам факт выхода этой беседы в эфир означает «пропагандистскую победу» для Кремля, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон даже назвала Карлсона «полезным идиотом» для Путина.

Однако обычные люди, далёкие от экспертов и политиков, похоже, были готовы с интересом посмотреть эту двухчасовую видеозапись, отмечается в статье. И в конечном итоге этот просмотр оказался для массовой западной аудитории «совершенно захватывающим», подчёркивает автор.

Необычным здесь был даже сам факт, что жители других стран смогли увидеть Путина и услышать его рассуждения в течение такого длительного периода времени — пожалуй, впервые с момента обострения конфликта на Украине. И это важно, учитывая, что обычно на экранах их телевизоров российского лидера демонстрируют лишь на протяжении нескольких секунд в рамках каких-то негативных новостных сюжетов, отмечается в статье.

Западная аудитория в подавляющей массе полагается на западные СМИ для получения информации о России, при этом чаще всего это происходит в форме нападок и критики. А новое интервью с Путиным фактически позволило людям самостоятельно сравнить, сопоставить и сверить с фактами то, что было сказано, чтобы затем принять собственное решение, говорится в статье.

В частности, российский президент чётко повторил, что Москва и Киев были близки к мирному урегулированию во время переговоров в Стамбуле в самом начале конфликта, однако Владимира Зеленского отговорил тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон под давлением со стороны Соединённых Штатов. «Мы готовы к этому диалогу», — также подчеркнул Путин.

Он также пояснил, что этот конфликт стал результатом невыполненных обещаний НАТО не расширяться на восток и сохранить нейтральный статус Украины после распада СССР и что РФ даже могла бы рассмотреть возможность вступления в НАТО в интересах мирного сосуществования, но эти предложения были отвергнуты во время встреч с президентом США Биллом Клинтоном. «Мы поняли, что нам там не рады», — рассказал российский лидер в интервью Карлсону.

Конечно, у многих на Западе после выхода этой беседы в эфир возникают вопросы о том, почему именно Карлсону была предоставлена такая возможность, насколько он смог оставаться беспристрастным, знал ли Путин заранее о приготовленных для него вопросах и так далее. «Несомненно, ответ для многих из этих критиков заключается в том, что, если вы ставите под сомнение цельность позиции и мотивацию страны или человека, — вы должны предоставить им шанс это выразить, чтобы иметь возможность им противостоять», — пишет Блэклок.

По его мнению, это был довольно важный шаг в историческом аспекте — поскольку во время этого интервью, возможно, впервые для многих на Западе была подробно раскрыта российская точка зрения на продолжающийся уже почти два года конфликт на Украине. «Важно понять это, если мы хотим иметь какую-то надежду на перемирие», — заключает автор.