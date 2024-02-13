 

Оба старые — большинство американцев против второго президентского срока как Байдена, так и Трампа

13.02.2024, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

86% американцев считают, что Джо Байден слишком стар для второго срока, в то время как 62% уверены в том, что Дональд Трамп также не должен ещё раз занимать пост президента США, передаёт WION со ссылкой на опрос ABC News. В этом аспекте сходятся большинство американцев, вне зависимости от того поддерживают они демократов или республиканцев. Этот опрос отражает те настроения, которые сейчас характеры для американского общества.

В то время как Соединённые Штаты готовятся к выборам, новый опрос ABC News наглядно продемонстрировал настроения американцев по поводу возраста, увлечений и продолжающихся судебных баталий между двумя основными кандидатами на предстоящих выборах, Джо Байдена и Дональда Трампа.

Дело не только в цифрах. Это ещё и отражение того, что думают американцы. Несмотря на то, что волна поддержки разделилась между демократами и республиканцами, большинство американцев, похоже, сходятся в одном главном аспекте. Они считают, что оба лидера, Байден и Трамп, слишком стары для того, чтобы занимать пост президента США второй срок.

Выяснилось, что 86% американцев считают президента Джо Байдена, которому 81 год, слишком старым для того, чтобы занимать пост президента ещё один срок.

Опрос также показал, что 62% американцев считают бывшего президента Дональда Трампа, которому 77 лет, слишком старым для президентского срока.

В это число также входят 59% американцев, считающих, что оба они слишком стары.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Интервью Путина позволило западной аудитории понять историческую позицию России — прокремлевский журналист

13.02 / Ни Трамп, ни Байден не принесут США чудодейственного исцеления

12.02 / Париж, Берлин и Варшава обещают вместе выступить против «российской дезинформации»

12.02 / Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США

12.02 / Педофил Скотт Риттер: европейцы поняли, что их обманули, — и в итоге пойдут мириться с Россией

12.02 / ABC News – слова Трампа о НАТО «ужасны», «опасны» и «подрывают безопасность США»

12.02 / TECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей

12.02 / Систему электронного голосования в Москве протестируют в начале марта

12.02 / Новые заявления Трампа пугают всю Европу и НАТО

12.02 / Плохая память Байдена избавит его не только от суда, но и от второго президентского срока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика