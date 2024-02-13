Оба старые — большинство американцев против второго президентского срока как Байдена, так и Трампа

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86% американцев считают, что Джо Байден слишком стар для второго срока, в то время как 62% уверены в том, что Дональд Трамп также не должен ещё раз занимать пост президента США, передаёт WION со ссылкой на опрос ABC News. В этом аспекте сходятся большинство американцев, вне зависимости от того поддерживают они демократов или республиканцев. Этот опрос отражает те настроения, которые сейчас характеры для американского общества.

В то время как Соединённые Штаты готовятся к выборам, новый опрос ABC News наглядно продемонстрировал настроения американцев по поводу возраста, увлечений и продолжающихся судебных баталий между двумя основными кандидатами на предстоящих выборах, Джо Байдена и Дональда Трампа.

Дело не только в цифрах. Это ещё и отражение того, что думают американцы. Несмотря на то, что волна поддержки разделилась между демократами и республиканцами, большинство американцев, похоже, сходятся в одном главном аспекте. Они считают, что оба лидера, Байден и Трамп, слишком стары для того, чтобы занимать пост президента США второй срок.

Выяснилось, что 86% американцев считают президента Джо Байдена, которому 81 год, слишком старым для того, чтобы занимать пост президента ещё один срок.

Опрос также показал, что 62% американцев считают бывшего президента Дональда Трампа, которому 77 лет, слишком старым для президентского срока.

В это число также входят 59% американцев, считающих, что оба они слишком стары.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.