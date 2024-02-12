 

Париж, Берлин и Варшава обещают вместе выступить против «российской дезинформации»

12.02.2024, 23:25, Новости дня
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Члены так называемого Веймарского треугольника — дипломатической платформы, объединяющей Францию, Германию и Польшу, — представят совместный проект по борьбе с зарубежной «дезинформацией», пишет L’Express. Инициативу анонсировал глава французского МИДа Стефан Сежурне. По словам Сежурне, «Веймарская тройка» планирует противодействовать в первую очередь России, которая регулярно совершает «информационные атаки» против всех трёх государств.


AP

Франция, Польша и Германия возобновляют сотрудничество в формате «Веймарского треугольника» — и они уже вот-вот явят миру совместный проект, направленный против иностранных кампаний по «дезинформации» — в том числе и российских, пишет L’Express. Об этом, по данным издания, объявил глава французского МИДа Стефан Сежурне.

«Веймарский треугольник» — название созданной Парижем, Берлином и Варшавой в 1991 году трёхсторонней дипломатической платформы, изначально нацеленной на интеграцию Польши в НАТО, а затем превратившейся в инструмент для продвижения политических решений как внутри ЕС, так и на международной арене. Главы государств трёх стран в последний раз проводили встречу в июне прошлого года, дабы скоординировать усилия по вопросу военной помощи Киеву.

На этот раз встреча «Веймарского треугольника» проходит в Париже на уровне министров иностранных дел. Как пообещал Сежурне, по итогам их переговоров три страны сделают объявления по поводу «нового сотрудничества против дезинформации и информационных атак со стороны России». «Мы в прозрачной манере покажем обществу инструменты, которые используются для распространения этой дезинформации. Мы покажем те атаки, которые против нас совершаются. И притом с доказательствами», — заявил французский министр.

По словам Сежурне, Польша, Германия и Франция, в частности, обнаружили признаки того, что во всех трёх странах существуют «спящие ячейки», которые могут быть активированы для распространения дезинформации в любой момент — например, во время выборов.

Как констатировал чиновник, Россия, не сумев добиться раскола в ЕС на политическом уровне, перешла к «стратегии дестабилизации и создания разногласий внутри населения, в общественном мнении» при помощи новостных фейков, распространяющихся в соцсетях.


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