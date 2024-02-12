 

Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США

12.02.2024, 21:05, Новости дня
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На днях Такер Карлсон, журналист из Соединенных Штатов, приезжал в Москву. Он был шокирован тем, что крупнейший город Европы оказался намного приятнее любого американского мегаполиса. Т

акер признался, что не имел представления о том, что Москва так красива и что она куда безопаснее, красивее и чище городов его родной страны.

Журналист прогулялся по городу, сходил в Большой театр на балет “Спартак” и посетил заведение “Вкусно – и точка”, а также побывал в магазине “Ашан”.

Главным событием его поездки стало интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое набрало почти двести миллионов просмотров в соцсетях и свыше десяти миллионов – на YouTube.

Ранее “Дни.ру” писали, что в Москве открылся общественный штаб для наблюдения за выборами президента.


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