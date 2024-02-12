ABC News – слова Трампа о НАТО «ужасны», «опасны» и «подрывают безопасность США»

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НАТО и Белый дом возмущены заявлением Дональда Трампа о том, что в случае своего избрания он позволит РФ делать всё, что угодно, с теми странами альянса, которые недостаточно тратятся на оборону, передаёт ABC News. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любой намёк такого рода подрывает безопасность всех союзников, включая Соединённые Штаты.

Соперничество за Белый дом. Бывший президент Дональд Трамп грозится в случае своего избрания перевернуть вверх дном Североатлантический альянс. Как сегодня реагируют на это Белый дом и зарубежные лидеры? Из Южной Каролины, где проходят предвыборные мероприятия, передаёт корреспондент ABC News Алекс Преша.

Сегодня экс-президент Трамп навлёк на себя критику заявлением о том, что, если его снова изберут, он не станет защищать союзников по НАТО, недостаточно вкладывающихся в оборону.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США, кандидат в президенты США: «Если мы не заплатим, а РФ на нас нападёт, вы нас защитите?» Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать всё, что они захотят!

Белый дом назвал эти слова «безумными», а также заявил, что при президенте Байдене «НАТО больше и важнее, чем когда-либо».

Вот цитата из сегодняшнего заявления генерального секретаря НАТО: «Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность Соединённых Штатов».

Но союзники Трампа сегодня пытаются сгладить его слова.

МАРКО РУБИО, сенатор США: Я вообще не обеспокоен. Потому что он уже был президентом, и я точно знаю, что он делал и будет делать с НАТО.

Никки Хейли потратила воскресенье Суперкубка на финальные попытки привлечь на свою сторону избирателей перед праймериз в Южной Каролине. Она заявила, что в случае своего избрания обязуется оставаться верной союзникам по НАТО.

НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат в президенты США: Мы должны желать, чтобы наш альянс был максимально сильным. Да, мы хотим, чтобы они платили больше, но добиваться от них этого надо не так.



Хейли не торопится выбывать из гонки. Её главное послание: Трамп и Байден просто слишком старые.

Согласно новому опросу ABC News и Ipsos, 86 процентов американцев считают Байдена слишком старым для нового президентского срока. Сюда входят и 59 процентов американцев, для которых слишком старыми являются и Байден, и Трамп.

Президента Байдена всё больше критикуют за его желание баллотироваться на второй срок после разгромного доклада специального прокурора, освободившего его от каких-либо обвинений в уголовных правонарушениях, но охарактеризовавшего его как благонамеренного пожилого человека с плохой памятью.

Демократы в конгрессе выказывают свою поддержку президенту, заявляя, что он пригоден для своей должности.

КРИС КУНС, сенатор США: Это человек острого ума и высочайшей компетентности… Дональд Трамп снова будет кандидатом от Республиканской партии, а Джо Байден — именно тот демократ, который его побеждал, может победить и победит.

Алекс с нами на прямой связи из Южной Каролины. Алекс, президент Байден готовится к вероятной повторной схватке с Трампом, а теперь он напрямую отвечает на слова Трампа о НАТО.

АЛЕКС ПРЕША, корреспондент ABC News: Так и есть, Рейчел. Сегодня президент сделал заявление. По его словам, Трамп недвусмысленно дал понять, что бросит наших союзников по НАТО в случае нападения России. Он (Байден. — ИноТВ) назвал это «ужасным» и «опасным». Рейчел?

Спасибо, Алекс.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.