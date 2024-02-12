TECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей

TECNO SPARK 20 Pro ー функциональный и сбалансированный смартфон из новой серии SPARK 20. Впервые в истории серии SPARK смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой, с одним из самых высоких показателей разрешения в данном ценовом сегменте. За производительность в SPARK 20 Pro отвечает процессор MediaTek Helio G99, а качество звучания обеспечивают двойные стереодинамики с поддержкой объемного звука DTS и аудио высокого разрешения Hi-Res.

Основная камера 108 Мп и селфи-камера с двойной вспышкой

Основная камера 108 Мп с диафрагмой f/1.7 способна создавать фотографии повышенной четкости, которая стала возможным с технологией объединения пикселей 9-в-1. Благодаря специальному алгоритму размер каждого пикселя составляет 1.92 мкм, что значительно повышает светочувствительность, а трёхкратный цифровой зум способен масштабировать снимок, сводя потери качества к минимуму. Модуль камеры также оснащён отдельным 2 Мп макрообъективом и вспомогательной AI-камерой, а также яркой светодиодной вспышкой для съемки в сложных условиях освещения.

Меню камеры включает как стандартный режим съемки фото, так и возможность создавать фотографии наибольшей чёткости 108 Мп. Помимо того, доступны разнообразные опции для иных жанров, такие как Super Night для съемки в темных условиях, режим Портрет с эффектом боке и бьютификацией, видеосъемка в 4К-разрешении, режим Двойное видео для съемки видео на основную и фронтальную камеры одновременно, и многое другое.

Селфи-камера 32 Мп расположена в отдельном вырезе в верхней части экрана, а двойная фронтальная вспышка получила улучшение: в SPARK 20 Pro теперь можно не только менять уровень яркости, но и температуру света вспышки: на выбор доступны холодный белый, тёплый жёлтый и естественный свет.

Плавная работа и производительность с процессором MediaTek Helio G99

Процессор MediaTek Helio G99 ー один из наиболее надежных 4G-чипсетов MediaTek, который обеспечивает высокую производительность, а также плавную и бесперебойную работу SPARK 20 Pro. Большой объем постоянной памяти 256 Гб позволяет хранить множество данных, включая коллекцию фото и видео, приложения и библиотеку музыкальных треков.

Кроме того, смартфон поддерживает расширение памяти до 1 Тб благодаря слоту для карты памяти microSD (карта приобретается отдельно по желанию пользователя). Оперативная память 12 Гб / 8 Гб с расширением на дополнительные 9 Гб / 8 Гб с технологией Memory Fusion обеспечивает высокую скорость работы устройства.

Двойные стереодинамики и емкий аккумулятор

Двойные стереодинамики с технологией объемного звука DTS и поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res обеспечивают качественное звучание устройства независимо от воспроизводимого контента. Такая система позволила добиться увеличения громкости на 400% по сравнению с предыдущей моделью серии.

Бинауральная технология определяет положение смартфона в пространстве, чтобы точно распределить звук между левым и правым каналами. Функция Volume Plus позволяет усилить громкость динамиков во время звонка, чтобы сделать разговор по телефону более комфортным, даже если вокруг много окружающих шумов.

Энергоемкий аккумулятор 5000 мАч позволяет в течение долгого времени не заботиться об уровне заряда, а когда энергия все-таки закончится, быстрая зарядка 33 Вт за небольшой период времени восполнит её запас до 100%.

Экран 120 Гц с умным виджетом Dynamic Port

Большой LCD-экран с диагональю 6.8″ имеет высокую частоту обновления кадров 120 Гц, что обеспечивает повышенную плавность динамичного контента и гладкий эффект прокрутки меню смартфона или ленты в социальных сетях. Умный виджет Dynamic Port в виде интерактивного островка в зоне фронтальной камеры сообщит пользователю о входящем вызове, разблокировке по лицу или подключении зарядки.

Минималистичный дизайн с трехкольцевым модулем камер

Дизайн SPARK 20 Pro — это узнаваемый эргономичный корпус с прямыми гранями и закругленными углами. Трендовый модуль камер в виде трёх колец выделяется объемной прозрачной панелью с рифленой рамкой в стиле шкалы циферблата часов. Сами объективы имеют металлические рамки из алюминиевого сплава.

Пластиковое покрытие корпуса создано по технологии Glitter Sand 2.0: текстура выглядит как сверкающий и переливающийся песок на солнечном свете, а на ощупь смартфон напоминает мягкий шёлк. Версия в цвете “Зелёный бриз” выполнена из мягкой текстурной экокожи Magic Skin 2.0, минимизирующей вред для окружающей среды.

TECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей со скидкой в официальном магазине TECNO на OZON, сети магазинов электроники DNS и у других партнеров бренда. TECNO SPARK 20 Pro уже можно приобрести 256 Гб + 8 Гб за 16 990 рублей, позже будет доступна конфигурация 256 Гб + 12 Гб за 17 990 рублей.

О TECNO:

TECNO — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. Слоган бренда «Stop At Nothing» символизирует стремление TECNO внедрять инновации и совершать технологические прорывы, предлагая пользователям по всему миру идеально сбалансированные технологии для жизни и будущего.

TECNO создает для людей передовые технологии, которые поддерживают их и вдохновляют узнавать новое, замечать многообразие жизни и существовать в гармонии с ней. В продуктовом портфолио TECNO ー смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства, помогающие пользователям открывать мир вокруг и не терять связь с настоящим.

Более подробная информация представлена на сайте бренда: https://ru.tecno-mobile.com/