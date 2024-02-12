Собянин: Более 150 тыс пациентов получили медпомощь во флагманских центрах

В Москве действует четыре флагманских центра при ведущих городских больницах. Их пациентами стали уже более 150 тысяч человек. Проведено свыше 30 тысяч экстренных операционных вмешательств, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

“Экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем ранее”, – подчеркнул градоначальник.

По его словам, в большинстве случаев на обследование, постановку диагноза и назначение лечения уходит два часа. За это время медики успевают оказать пациенту необходимую помощь.

Для более точной постановки диагноза специалисты проводят 15 исследований. Каждое занимает чуть больше шести минут.

Собянин отметил, что в 2024 году по новому стандарту начнут работать 20 крупных многопрофильных больниц. Кроме того, флагманские центры появятся на базе больниц имени Пирогова и Буянова.

На работу по новому стандарту переходят и столичные поликлиники. В прошлом году в столице открыли 13 медицинских учреждений. Помощь в новых корпусах будут получать более 50 тысяч человек.

Ранее Собянин рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в московских стационарах. Специалисты провели уже более 1,2 миллиона таких консультаций.