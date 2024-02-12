B Европе переполошились после слов Трампа о НАТО

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Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять российские атаки на страны НАТО вызвали беспокойство ряда европейских политиков, пишет Bloomberg. Однако в самих США мнения относительно слов Трампа разделились. Сторонники экс-президента в Республиканской партии сочли их справедливым давлением на союзников по НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом.



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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не защитили бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, в случае нападения России. Это заставило политиков по обе стороны Атлантики вернуться к разговорам о будущем альянса в случае возвращения Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg.

В самих США администрация президента Джо Байдена и представители Демократической партии осудили слова Трампа, сочтя их «ужасным посланием» для России. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс воспринял слова Трампа как «поощрение вторжения». Это, по его мнению, «приводит в ужас» и ставит «под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны».

С другой стороны, сторонники кандидата от Республиканской партии в сенате выступили в защиту его высказываний. Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио заявил, что не беспокоится из-за слов Трампа, так как бывший президент лишь «рассказал историю», чтобы донести свою позицию. А сенатор Том Тиллис отметил, что Трамп «абсолютно прав», оказывая давление на союзников по НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом.

В Европе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс сохраняет «готовность и способность защитить всех союзников». Он ожидает, что вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, «США останутся сильным и преданным союзником».

Впрочем, союзники Вашингтона с опасением ждут приближающихся выборов, опасаясь победы Трампа. Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал его заявления «безрассудными», а еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что демократия в США «больна». «Мы в Европе не можем играть в орёл или решку каждые четыре года в зависимости от исхода тех или иных выборов», — отметил политик.