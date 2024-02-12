 

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

12.02.2024, 12:45, Новости дня
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Москва помогает восстанавливать жизненно важные объекты в Донецке и Луганке. Столица ремонтирует инженерные сети, благоустраивает общественные пространства в новых регионах, написал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, с 2022 года специалисты из Москвы построили или отремонтировали 1720 зданий и сооружений, в том числе школы, детские сады, объекты здравоохранения и жилье, 1,3 миллиона квадратных метров дорог. Также восстановлено 555 километров инженерных сетей.

В Донецке и Луганске постоянно находятся бригады московских коммунальщиков. Специалисты ежедневно ведут аварийно-восстановительные работы. Ремонт объектов инфраструктуры столиц ДНР и ЛНР продолжится в 2024 году.

“В планах — восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, почти 250 км инженерных сетей и 230 тыс. кв. м дорог”, – уточнил мэр Москвы.

При помощи Москвы в Луганске отремонтировали 99 многоквартирных домов, 15 объектов образования, два учреждения здравоохранения, четыре общежития, мост на улице Тараса Рыбаса и другие объекты.

В Донецке специалисты из Москвы отремонтировали 1182 многоквартирных дома, 158 объектов образования, 12 учреждений здравоохранения, три общежития, 121 пищеблок. Приведено в порядок более 147 километров инженерных сетей, 102 километра теплоснабжения.

Ранее Собянин отметил труд столичных коммунальщиков по восстановлению Донецка и Луганска.


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