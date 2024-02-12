Встали с колен. Реальные доходы россиян в 2023 году так и не вернулись на уровень 2013 года

Реальные доходы россиян в 2023 году так и не вернулись на уровень 2013 года.

Данные по доходам населения показали, что наши с вами доходы все последние 10 лет были ниже уровня 2013 года. В отношении наших доходов 2014-2023 годов можно смело называть потерянным десятилетием.

Реальные располагаемые (после выплаты обязательных платежей и с учетом роста цен) доходы составили в 2023 году лишь 98,6 процента от уровня 2013 года. В долларовом выражении наши доходы упали еще больше – на 30 процентов.

В 2013 году доходы среднего россиянина составляли $806 в месяц и примерно $715 в 2014 году. В 2024 году этот показатель составлял $586 в месяц.