 

«Больше прагматизма и настойчивости» – польский политик призвал извлечь выгоду из отношений с Киевом

11.02.2024, 6:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Когда наступит конец украинского конфликта, возникнут два крайне важных процесса — восстановление Украины и переговоры о вступлении Киева в ЕС, рассказывает польский политик Павел Коваль. В беседе с порталом Forsal он призывает Варшаву воспользоваться ими в своих интересах, потому что ввиду особой роли в поддержке соседской страны у неё есть все права на это.


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Для украинских политиков и жителей Украины очевидно, что однажды наступит то время, когда конфликт подойдёт к концу в результате прекращения огня или долгосрочного перемирия. И именно тогда все начнут заниматься процессом восстановления страны, говорит в беседе с Forsal польский политик Павел Коваль. 

По его оценкам, это будут очень большие средства как от государственных доноров, компаний, так и от международных институтов. Эти средства придётся расписать по проектам и провести соответствующую работу. Это будет восстановление инфраструктуры и энергетического сектора. Известно, что украинцы хотят, чтобы в этом участвовало как можно больше субъектов. «Может быть, нам следует быть немного более напористыми и прагматичными в отношениях с Украиной. Для украинцев Польша особенная, так как после 24 февраля 2022 года произошло то, что называется гуманитарным восстанием. Поляки в массовом порядке поддерживали военных беженцев, в основном украинских женщин и детей», — напомнил политик.

«Во-вторых, мы крайне важны для Украины в области транспорта и транзита, в обход нас невозможно помочь Украине. В-третьих и в-четвёртых, мы оказываем большую военную и политическую поддержку», — перечислил он. 

В беседе Коваль также обратил внимание на то, что ввиду вышеперечисленных преимуществ у Варшавы есть особые права на участие в тех процессах, которые будут происходить. «Речь идёт о двух процессах — о восстановлении Украины и переговорах о вступлении Киева в ЕС. Эти два процесса, несмотря на весь ужас войны, могут быть крайне выгодны для польской экономики», — подытожил он. 


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