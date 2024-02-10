 

Протест польских фермеров поддержали в Министерстве сельского хозяйства

10.02.2024, 4:46, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сегодня фермеры во всём ЕС сражаются за то, чтобы их уважали и чтобы их голоса были услышаны, заявил замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак. По его словам, необходимо помогать Украине, но одновременно должны быть чёткие и конкретные положения о том, каким образом должна выглядеть торговля. Он уверен, что именно таким образом выглядят «корректные отношения», пишет Rzeczpospolita.


АР

На пресс-конференции в сейме замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак прокомментировал протест отечественных фермеров, который начался сегодня в 10 часов утра. Фермеры выступают против положений «Зелёного курса» ЕС, притока продовольствия с Украины и требуют финансовой поддержки для собственного производства, пишет Rzeczpospolita. 

«Сегодня вместе с министром Секерским мы вносим конкретные изменения: впервые за 13 лет санитарная инспекция проверяет сахар, а транспортная инспекция перекрывает границу с Литвой. О чём говорилось уже несколько месяцев: товары с Украины едут в Литву и потом возвращаются обратно в Польшу», — напомнил он. 

«Мы действуем, мы не ведём дебаты, мы чётко говорим: отношения с Украиной должны быть корректными, необходимо помогать Украине, но должны быть чёткие и конкретные положения о том, каким образом должна выглядеть торговля. Сегодня я приветствую всех фермеров, которые вышли на улицы. Руководство министерства собирается посетить различные акции протеста», — подчеркнул замминистра. 

«Сегодня фермеры во всём ЕС сражаются за то, чтобы их уважали и чтобы их голоса были услышаны. Пока что ЕС не прислушался к мнению фермеров по вопросу «Зелёного курса», —добавил он. 

В свою очередь, министр сельского хозяйства Чеслав Секерский от лица руководства ведомства заявил, что фермеры протестуют за правое дело, не только от своего имени, но и от имени потребителей, которых они хотят обеспечить продовольствием. «Шаги фермеров вполне рациональны, фермеры умеют производить, давайте не будем читать фермерам нравоучения, давайте прислушиваться к голосу фермеров», — призвал он. Одновременно Секерский пригласил фермеров на встречу на следующей неделе в здании ведомства. 


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