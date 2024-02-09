 

Собянин рассказал, как Москва создает условия для развития производства

09.02.2024, 17:22, Новости дня
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Московские промышленники могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от города, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что город выделяет субсидии на компенсацию части процентных платежей по кредитам на создание инфраструктуры и закупку оборудования. Также предприятиям доступны льготные займы от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

“Производитель специализированной промышленной керамики получил льготный заём на модернизацию производственной площадки, а компания, выпускающая косметическую продукцию, — на развитие экспортной деятельности”, – отметил Собянин.

В прошлом году одобрено льготных инвестиционных кредитов на сумму 105 миллиардов рублей, уточнил мэр.

Кроме того, город развивает практику офсетных контрактов. Заключено уже 14 таких соглашений, из них девять подписали в 2023 году.

Производственные площадки могут получить статус промышленного комплекса со специальным налоговым режимом. Резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва” пользуются значительными льготами, написал Собянин.

Ранее мэр сообщил, что объем инвестиций в экономику города с 2011 года превысил 30 триллионов рублей. В 2023 году на Москву пришелся 21% всех инвестиций в России.


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