 

«Нет ощущения срочности» — европейские депутаты отчитали США за нежелание помогать Украине

09.02.2024, 11:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Делегация законодателей из Скандинавии и Прибалтики посетила Вашингтон, чтобы выразить тревогу относительно его отношения к украинскому конфликту. По их мнению, США не имеют чёткой стратегии по этому вопросу и недооценивают «риски» от победы России, пишет Reuters.


AP

Высокопоставленные законодатели Скандинавии и Прибалтики посетили Вашингтон, чтобы выразить тревогу относительно его отношения к украинскому конфликту. Они высказали недовольство Америкой за то, что она не торопится помогать Киеву и не имеет чёткой стратегии по этому вопросу, пишет Reuters.

Члены делегации заявили, что встречались с представителями администрации и законодателями. В первую очередь они стремились поговорить с республиканцами, которые сопротивляются финансированию правительства Зеленского, но не добились особого успеха.

«Ребята, просыпайтесь, — призвал демократов и республиканцев председатель комитета литовского парламента по иностранным делам Жигимантас Павильонис. — Вы готовы победить главнейшего врага, который действует как современный Гитлер?»

«Не было ощущения срочности», — посетовал латвийский парламентарий Рихардс Колс. Он также раскритиковал американских коллег за то, что они не рассказывают согражданам о том, что «стоит на кону» в случае победы России.

Некоторые делегаты раскритиковали президента Джо Байдена за противодействие приёму Украины в НАТО и недостаточное содействие Киеву. «Мы не слышим чёткого послания (США) о том, чем должен закончиться этот конфликт», — возмутился эстонский депутат Марко Михкельсон.

Кроме того, парламентарии пожаловались на неоднократные претензии США к ЕС, что он делает недостаточно для Украины. По словам Колса, эти «ложные утверждения играют на руку Путину», поскольку подтверждают усталость Запада от конфликта. 


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