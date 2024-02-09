 

Городские службы рассказали о восстановлении после пожара на улице Черняховского

09.02.2024, 11:49, Новости дня
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Столичные службы ликвидируют последствия пожара в доме на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

“Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме”, – говорится в сообщении.

Создан оперативный штаб. Специалисты продолжают обследование помещений. Пожелавших временно покинуть свои квартиры жильцов разместили в гостиницах.

Пожар в 6-этажном доме произошел сегодня ночью. При тушении огня задействовали силы авиации. Общая площадь пожара превысила 4 тысячи квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место и провели эвакуацию жильцов. Госпитализация никому не потребовалась.


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