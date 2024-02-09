 

«Хотим увидеть чеки» — конгресс США проведёт аудит отправленных Украине денег

09.02.2024, 9:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Комитет по надзору и подотчётности палаты представителей и сенатор Джей Ди Венс объявили о начале проверки использования миллиардов долларов американских налогоплательщиков для финансирования помощи Украины, пишет Fox Business. Как сообщил в интервью телеканалу председатель комитета Джеймс Комер, цель аудита — убедиться, что деньги тратятся по назначению. Ведь сегодня их применение остаётся для конгрессменов и простых американцев загадкой.

Растут призывы к большей прозрачности в отношении американской помощи Украине в конфликте с Россией. Комитет по надзору и подотчётности палаты представителей и сенатор Джей Ди Венс объявили о начале проверки использования миллиардов долларов американских налогоплательщиков для финансирования помощи Украины. Со мной в студии для обсуждения этой темы председатель Комитета по надзору Джеймс Комер. Сэр, спасибо, что пришли. Хочется узнать побольше об этом расследовании. Что, как вам кажется, вы обнаружите в ходе него?

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель Комитета по надзору и подотчётности палаты представителей США: Во-первых, спасибо сенатору Венсу. Приятно знать, что есть сенаторы-республиканцы, обеспокоенные тем, куда на самом деле уходят деньги американских налогоплательщиков на Украине. Он обратился ко мне, поскольку мы, разумеется, обладаем правом вызова свидетелей по повестке. Мы довольно эффективно пользуемся этим правом для того, чтобы получить информацию, которую американский народ заслуживает знать.

Мы крайне обеспокоены тем, куда уходят деньги на Украине. Даже не представляю, какая тема была бы ещё менее популярной у консерваторов в Америке, чем отправка хоть каких-то денег Украине. Первый вопрос, который задаёт мне любой налогоплательщик: «Откуда вы знаете, что деньги тратятся по назначению?» Ответ: мы не знаем. Мы пытаемся выяснить, куда именно ушли деньги. Когда Украина или Пентагон заявляют: «Ну, они ушли на боеприпасы и гуманитарные нужды», — нам этого недостаточно. Мы хотим увидеть чеки. Мы хотим провести аудит. Мы хотим осуществить надзор, чтобы убедиться, что деньги наших налогоплательщиков уходят туда, куда говорят украинцы.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.


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