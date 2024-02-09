Путин Карлсону: У России нет интересов в Европе. В Украине идет гражданская война. Все равно мы договоримся

Такер Карлсон , один из самых популярных американских телеведущих, в ночь на 9 февраля опубликовал на своем сайте и в соцсети Х двухчасовое интервью президента РФ Владимира Путина.

Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву — его приняли в Кремле, российская пропаганда документировала каждый его шаг. Карлсон обещал задать Путину «острые вопросы о войне в Украине», чтобы дать о ней реальное представление гражданам США. Путин прочитал журналисту лекцию, в которой изложил собственную версию истории России и Украины, а на прочие темы давал стандартные, уже известные ответы. Краткое изложение:

О «денацификации» Украины

Мы пока не достигли своих целей в Украине, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить, — вот что такое денацификация. Вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и все.

Я как-то с Зеленским говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик» (отец украинского президента Александр Зеленский родился 23 декабря 1947 года – ryb.ru). Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно.

Об освобождении Эвана Гершковича

Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. Когда я говорю о партнерах, то в первую очередь имею в виду спецслужбы. Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Но, в конце концов, нет никакого смысла держать его в тюрьме в России. Мы хотим, чтобы американские спецслужбы подумали о том, как они могут способствовать достижению целей, которые преследуют наши спецслужбы.

Об угрозе новой мировой войны

Страны НАТО говорят о глобальной войне и ядерном конфликте, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы.

Об участии США в войне

Неужели американцам нечем заняться? У вас есть проблемы на границе. Проблемы с миграцией, проблемы с национальным долгом. Более 33 триллионов долларов. Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать на Украине. Не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения?

О взрывах на газопроводе «Северный поток»

Кто взорвал «Северный поток»? Вы, конечно. У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет. Есть ли доказательства? Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

О Борисе Джонсоне

То, что власти Украины подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахамия, «мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались». Где теперь господин Джонсон? А война продолжается.

О переговорах с Украиной

Господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда.

О народах России и Украины

Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это… Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. То, что происходит, в определенной степени является элементом гражданской войны. И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось.