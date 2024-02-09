Американцы украинского происхождения чувствуют себя преданными из-за задержки конгрессом выдачи военной помощи Киеву

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Американцы с украинскими корнями очень обеспокоены из-за неспособности конгресса США одобрить выделение Киеву военной помощи. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала NBC, который был проведён с респондентами по всей территории Соединённых Штатов. Как сообщается, многие из них «убиты горем и деморализованы» бездействием со стороны восседающих на Капитолийском холме законодателей.



AP

В феврале 2022 года многие американцы показывали свою поддержку Украине, когда сине-жёлтые флаги развевались над пригородными домами и общественность была очарована выступлениями Зеленского. Однако два года спустя проживающие в США американцы украинского происхождения заявляют, что они «убиты горем и деморализованы» от того, что некоторые республиканцы в конгрессе заблокировали законопроект о выдаче военной помощи Украине, пишет телеканал NBC, который провёл опрос среди проживающих по всей территории Соединённых Штатов жителей страны с украинскими корнями.

В ходе проведённых интервью многие опрошенные выразили опасения, что «Путин сможет быстро победить» в вооружённом конфликте. Некоторые из респондентов с пониманием относятся к тому, что внимание американской общественности приковано к гуманитарному кризису в Газе и притоку нелегальных мигрантов через границу США с Мексикой, а также вероятному матчу-реваншу между Джо Байденом и Дональдом Трампом. По их мнению, многие люди в Америке испытывают «определённую усталость» от Украины и продолжающегося конфликта.

«Я чувствую, что некоторые наши конгрессмены и сенаторы относятся к Украине, как к телешоу, которое было очень захватывающим в первом сезоне, а теперь идёт второй сезон, им скучно, и они хотят его отменить», — выразил своё мнение один из респондентов.

В последние месяцы всё большее число республиканцев в конгрессе выражают свой скептицизм по поводу предоставления очередного пакета помощи Украине, открыто задаваясь вопросом, служит ли это интересам США. Трамп, который выступает за более изоляционистскую позицию в отношении войны в Европе, недавно обвинил Байдена в том, что он «ставит Америку на последнее место», а «Украину на первое место».

Некоторые из опрошенных «шокированы и встревожены» тем, что американская поддержка Киева превратилась в ещё один «партийный футбол». «Безопасность и процветание нашей страны зависят от международного мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. РФ сжигает его. Украина — это брандмауэр», — пояснил один из опрошенных свою точку зрения.

Октябрьский опрос компании Gallup выявил сдвиг в американском общественном мнении относительно украинского конфликта. Согласно ему, 41% американцев считают, что США делают слишком много, чтобы помочь Украине. Это рост с 24% в августе 2022 года и с 29% в июне 2023 года. 33% респондента заявили, что США предоставляют помощь в полной мере, и 25% считают, что США делают недостаточно, резюмирует NBC.