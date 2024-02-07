 

Politico – выделенные Евросоюзом €50 млрд для Украины — гроши, которых ни на что не хватит

07.02.2024, 18:08, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на выделение Евросоюзом Украине финансовой помощи в размере €50 миллиардов до 2027 года, этих средств будет недостаточно для поддержания постоянно растущих потребностей Киева, пишет Politico. Кроме того, без одобрения конгрессом США запрашиваемых Белым домом денег ЕС останется единственным спонсором Украины, чьи расходы только увеличиваются.


AP

Едва Евросоюзом было подписано соглашение о передаче Киеву €50 млрд, уже сейчас становится очевидно, что этих средств недостаточно для поддержания постоянно растущих финансовых потребностей Украины, пишет Politico. В ЕС тщетно надеялись, что конгресс США в конечном итоге одобрит выделение $60 миллиардов на военную помощь Украине и тем самым внесёт «существенный вклад» в поддержание страны на «системе жизнеобеспечения».

Однако со стороны американских законодателей европейцы ничего не дождутся, поскольку президент Джо Байдена не смог переубедить республиканцев, которые заняли принципиальную позицию против инициативы главы Белого дома. Такое развитие событий лишь усугубляет опасения внутри ЕС о том, что блоку придётся взять на себя основную часть расходов Киева.

В то время как выделяемые европейцами €50 миллиардов предназначены для использования в течение периода до 2027 года, Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в более чем $40 миллиардов только в этом году. Дефицит денежных средств грозит Киеву разгоном инфляции и печатанием значительных сумм новых денег.


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