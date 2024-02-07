 

Основную часть обещанных Украине средств США потратят на оружие для себя

07.02.2024, 12:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США обсуждают спорный законопроект, по которому на помощь Украине должно быть выделено более $60 млрд, однако в действительности основная часть этих средств не покинет пределы Соединённых Штатов, пишет Politico. Деньги будут использованы для закупки нового оружия у американских компаний, чтобы пополнить запасы, истощённые в результате попытки вооружить Украину, и подписания контрактов на новое оружие для Киева.


AP

Пакет международной помощи на сумму $118 миллиардов находится на грани срыва в сенате: республиканцы продолжают выступать против него из-за недостаточно жёстких положений о безопасности границ. Но у некоторых противников законопроекта о финансировании есть ещё один аргумент, пишет Politico: проект якобы направит $60 миллиардов непосредственно на Украину.

Однако большая часть денег, предназначенных для Украины, не покинет США. Вместо этого десятки миллиардов долларов поступят в казну Пентагона для закупки нового оружия у американских компаний, чтобы пополнить запасы, истощённые в результате попытки вооружить Украину, а также пойдут на финансирование военных операций и подписание контрактов на новое оружие для Киева. Если это решение будет принято, оно станет благом для оборонной промышленности.

«Эта сделка также поможет нам инвестировать в нашу собственную оборонную промышленную базу, поддерживая американские рабочие места по всей стране и … помогая нашей способности производить оружие и оборудование, которое Соединённые Штаты могут отправить на Украину», — заявил высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности.

«Давайте будем честными, — заявил ещё в ноябре республиканец Митч Макконнелл. — Не считая средств, которые мы выделили на военную подготовку и логистическую поддержку США в Европе, основная часть американской помощи в области безопасности расходуется на заводах прямо здесь, дома».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

07.02 / Запрет Байдена на экспорт СПГ не только бьёт по друзьям Вашингтона в Европе, но и лишает США новых рынков

07.02 / ВОЗ предполагает, что смертность от COVID-19 втрое превышала официальные данные

07.02 / В латвийской армии обнаружили чай из России и соль из Белоруссии

07.02 / В новом опросе Байден проигрывает Трампу по всем пунктам

07.02 / На польских КПП разворачивают борьбу с заплесневелой малиной и другой украинской запрещёнкой

06.02 / Сенатор трампист – защита границы США не требует финансирования Украины

06.02 / Newsweek – лидер республиканцев в сенате призвал голосовать против сделки по Украине

06.02 / РФ и Украина конкурируют в области военных технологий на выставке в Эр-Рияде

06.02 / «Не будьте идиотами» — Трамп призвал республиканцев заблокировать сделку по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика