В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

На портале mos.ru стал доступен сервис проверки доступных способов голосования на предстоящих выборах президента России. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете и нажать кнопку “Получить информацию” в блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию.

Система определит, может ли пользователь с его учетной записью участвовать в дистанционных выборах и пользоваться терминалом на избирательном участке. Если онлайн-голосование недоступно, система подскажет способы исправления ситуации.

Для голосования онлайн нужна полная учетная запись на mos.ru. После внесения всех нужных сведений сервис обновится. Также можно обратиться в техническую поддержку посредством формы обратной связи.

Голосовать традиционным способом на участках можно вне зависимости от состояния учетной записи и результатов проверки.

Напомним, что за неделю в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы записались 3,5 тысячи человек. Присоединиться может любой желающий гражданин России, достигший 18 лет.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.