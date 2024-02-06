 

«Не будьте идиотами» — Трамп призвал республиканцев заблокировать сделку по Украине

06.02.2024, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не идти на сделку по границе, которая подразумевает ужесточение миграционной политики в обмен на военную помощь Киеву. По словам экс-президента, принятие подобного «чудовищного» законопроекта станет приговором для «старой доброй партии», пишет The Times.


AP

Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отклонить сделку по границе, которую продвигают демократы и Белый дом. Она подразумевает ужесточение миграционной политики в обмен на одобрение конгрессом военной помощи Киеву в размере $60 млрд, пишет The Times.

В своём сообщении в социальной сети Truth Social экс-президент США назвал предлагаемый законопроект «чудовищным». По словам политика, его принятие станет «приговором для Республиканской партии».

«Не будьте ИДИОТАМИ!!! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом и в какой-либо форме! Демократы поломали иммиграцию и границу. Они должны это исправить», — добавил Трамп.

Сторонники бывшего президента в палате представителей уже пообещали отклонить инициативу, если она будет одобрена сенатом. Спикер Майк Джонсон признал, что предлагаемая сделка оказалась «даже хуже, чем ожидалось», и заверил, что законопроект будет «мёртв по прибытии», если он всё же дойдёт до нижней палаты конгресса, обращает внимание The Times.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / РФ и Украина конкурируют в области военных технологий на выставке в Эр-Рияде

06.02 / За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек

06.02 / Крупный добытчик угля обвинил “ВаниноТрансУголь” в недобросовестных действиях при разрыве контракта

06.02 / Для участников программы “Миллион призов” приготовили новые категории поощрений

06.02 / «Газпром» – наше все…

06.02 / Собянин рассказал, как приложение “Моя Москва” помогает жителям столицы

06.02 / Сделка с сенатом «ужасная» — Байден может закрыть границу и без неё, но для него это станет «политическим самоубийством»

06.02 / Лукашенко разрешил военным применять огнестрельное оружие против мирных граждан

06.02 / Из-за атак в Красном море покупатели нефти переключаются на региональных поставщиков

06.02 / Духовная связь — российская поэтесса черпает творческое вдохновение в путешествиях по Китаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика