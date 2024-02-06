 

За неделю в корпус наблюдателей за выборами в Москве записались 3,5 тыс человек

06.02.2024, 16:31, Новости дня
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За неделю в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вступили 3,5 тысячи человек, сообщил его руководитель Вадим Ковалев. Первыми выразили желание присоединиться те, кто уже участвовал в наблюдении за выборами.

Вне зависимости от опыта все наблюдатели должны пройти обучение. На первом этапе предусмотрена самостоятельная работа и сдача теста. На втором проходят очные занятия с преподавателями, где разбираются ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели на участках, рассказал Ковалев.

Требования к обучению и аттестации закреплены в Кодексе наблюдателя Общественной палаты Москвы. В дни голосования член корпуса должен использовать приложение “Мобильный избиратель” для коммуникации с Общественным штабом.

Присоединиться к корпусу может любой желающий гражданин России, достигший 18 лет. Запись доступна на официальном сайте.

Голосование на выборах президента России пройдет на избирательных участках и онлайн. Для выбравших дистанционный формат в девятый раз состоится акция “Выбираем вместе” программы “Миллион призов”. Победители получат пять тысяч, три тысячи или одну тысячу баллов, каждый из которых равен одному рублю. Их можно обменять на покупки в магазинах – партнерах акции, посещение заведений общепита, музеев и театров.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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