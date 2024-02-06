«Газпром» – наше все…

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Чистая прибыль ПАО «Газпром» за первое полугодие 2023 года упала до минимума с 2020 года из-за резкого сокращения поставок российского газа в Европу.

Чистая прибыль упала больше чем в 8 раз – до 296,2 млрд рублей в январе-июне с 2,5 трлн рублей за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg. Выручка упала до 4,11 трлн рублей в первом полугодии, что также является самым низким показателем с первого полугодия 2020 года, и снизившись более чем на 41 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как следствие, экспортная пошлина на газ в 2023 году дала федеральному бюджету 566 млрд рублей, это в 2,9 раза ниже, чем годом ранее. Доходы бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа снизились на 34,9 процента – до 1,2 трлн рублей. В общей сложности фискальные доходы бюджета от добычи и экспорта газа за год снизились на 1,7 трлн рублей.

Отметим, на 27 января 2023 года дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 844,5 млрд рублей (доходы – 365,4 млрд, расходы – 2 трлн 209,9 млрд).

В целом, в 2023 году нефтегазовые доходы снизились до 8 трлн 822 млрд рублей (на 23,9 процента) по сравнению с 2022 годом (11 трлн 586 млрд).