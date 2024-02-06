 

Сделка с сенатом «ужасная» — Байден может закрыть границу и без неё, но для него это станет «политическим самоубийством»

06.02.2024, 10:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новая сделка по границе никак не улучшит ситуацию, заявил обозреватель Fox Business Марк Теппер. Просто вместо 300 тыс. мигрантов в месяц будет 150 тыс. — это всё равно очень много. При этом Джо Байден может решить проблему уже сейчас, но тогда ему придётся признать, что его политика на протяжении 3 лет была провальной. Таким образом он просто отдаст победу на выборах Трампу.

МАРК ТЕППЕР, обозреватель FoxBusiness: Во-первых, сделка с сенатом это ужасная сделка. По сути, они говорят, что нам необходимы 60 миллиардов долларов на Украину.

Да.

МАРК ТЕППЕР: И в обмен на это мы готовы сократить число мигрантов вдвое. Это всё равно будет 150 тысяч в месяц.

Может быть, не 300 тысяч в месяц. Но, послушайте, это не очень хорошая сделка. И я согласен с президентом Трампом. Я имею в виду, что вы не хотите заключать плохую сделку. Одна из проблем заключается в том, что сейчас президенту Байдену не нужна сделка, чтобы закрыть границу.

Он может закрыть границу одним росчерком пера, но он не хочет этого делать, потому что в данный момент это было бы для него политическим самоубийством. Ему придётся признать, что он ошибался последние три года, что он поставил Америку под удар, что теперь у нас мигранты избивают полицейских, а потом снимают это на камеру, ему придётся признать, что он был неправ.

И я считаю, что это отдаст победу на выборах прямо в руки президента Трампа.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2024 года. 


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