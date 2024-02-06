Из-за атак в Красном море покупатели нефти переключаются на региональных поставщиков

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Из-за нападений йеменских хуситов на иностранные суда в Красном море риски повысились, а перевозчики нефти начали выбирать более долгие и сложные маршруты, что привело к росту транспортных расходов. В итоге всё больше покупателей на мировом рынке начинают переключаться на закупки у региональных поставщиков, передаёт WION. Поставки сырой нефти из США в Азию в январе упали более чем на треть по сравнению с декабрём, что также создаёт сложности для таких стран, как Южная Корея и Индия, которые во многом зависят от импорта энергоресурсов.

Мировые покупатели нефти стали всё чаще искать поставки из источников, расположенных поближе к дому. И во многом это произошло из-за кризиса в Красном море и роста стоимости фрахта.

Сокращение движения танкеров через Суэцкий канал приводит к разделению торговли: Северное море, Средиземное море и Атлантика служат транспортным узлом для одного региона, а Персидский залив, Индийский океан и Восточная Азия — для другого.

Между этими регионами по-прежнему осуществляются перевозки нефти. Однако теперь это происходит за счёт более длительного и дорогостоящего маршрута вокруг южной оконечности Африки, в то время как текущая тенденция закупок указывает на наличие разрыва.

По словам дилеров, в прошлом месяце несколько нефтеперерабатывающих заводов в Европе отказались от поставок иракской нефти из Басры. Вместо этого данные покупатели переключились на поставки из Гайаны и Северного моря.

В середине января спотовые цены в Азии резко выросли в связи со значительным ростом спроса на сырую нефть марки Murban из Абу-Даби. В то же время нефтепотоки из Казахстана в Азию также значительно сократились.

Итак, согласно данным по отслеживанию танкеров от компании Kpler, поставки сырой нефти из США в Азию в прошлом месяце упали более чем на треть по сравнению с декабрём. И это затрудняет диверсификацию поставщиков нефти для стран, зависимых от импорта энергоресурсов, таких как Южная Корея и Индия.

Это ограничивает способность нефтеперерабатывающих заводов быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и в конечном итоге может привести к снижению прибыли.

Последствия атак в Красное море сейчас отражаются на ценах на нефть, поскольку транспортные расходы стали более высокими. И это побуждает нефтеперерабатывающие заводы переходить на поставки от местных производителей там, где это возможно.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.